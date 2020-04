Bombshell – La voce dello scandalo recensione [Amazon Prime Video]

Bombshell recensione film di Jay Roach con Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Kate McKinnon e Rob Delaney

Alzati e fammi una giravolta.

Chi chiede la grazia si inginocchia.

Nessuna ragazza lavora se non è collaborativa.

Brava così, si… Brava soldatino, guadagnati il posto.

(John Lithgow è Roger Ailes in Bombshell)

Quali sono le dinamiche lavorative e le implicazioni personali tra uomo e donna, in una società che vede soltanto il 29% delle posizioni manageriali occupate dal sesso femminile, con valori che in Europa scendono al 17% per le posizioni esecutive occupate da donne, le quali soltanto nell’11% dei casi nelle aziende Top 500 raggiungono le retribuzioni salariali più alte, figurararsi altrove?

Nel palazzo del potere di Fox Corporation, in grado di riunire in un solo edificio buona parte dell’establishment americano o dei loro rappresentanti, si cela il potere dietro il potere di Roger Ailes, fondatore di Fox News, emittente TV via cavo più redditizia della storia, artefice di un’imponente macchina della nostalgia per l’America perduta, conquistata in un rapporto di fiducia duratura, spaventata e stuzzicata quotidianamente nei suoi valori, nelle sue credenze, nelle sue pulsioni.

Partendo dal volto simbolo di Fox News, la celebre conduttrice e giornalista Megyn Kelly interpretata da Charlize Theron, divenuta celebre in tutto il mondo proprio grazie ad una storia piuttosto vile e sconsolante balzata agli “onori” della cronaca, ossia i pesanti e volgari attacchi subiti dal futuro Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che invero non si è mai dimostrato un particolare estimatore del gentil sesso, Bombshell punta il re dell’emittente, Roger Ailes, sovrano ma non padrone (Rupert Murdoch ne è l’attuale padrone e cofondatore), fautore delle scrivanie trasparenti e delle gambe svestite in TV, da inquadrare opportunamente per tenere alto l’interesse durante tutte le fasce di ascolto.

Ailes, straordinariamente interpretato da John Lithgow in una prova purtroppo sottovalutata nella stagione dei premi anche a causa del delicato soggetto, è un predatore sessuale, perfettamente a metà tra l’eccezione e la regola in una società governata da maschi, meno abili a mentire rispetto alle femmine ma più predisposti a dare libero sfogo agli istinti più bassi.

Ailes chiede alle donne durante i suoi riservati colloqui di lavoro di alzarsi e fare una giravolta che possa mettere in bella mostra il fondoschiena, può lanciare le carriere delle ragazze “collaborative” o distruggere le ragazze sexy ma purtroppo “troppo impegnative”.

Sarà la più tosta di loro, la conduttrice Gretchen Carlson interpretata dall’altrettanto straordinaria Nicole Kidman, a scoperchiare il vaso di pandora di Fox News, dove se si voleva giocare con i pezzi grossi ci si doveva andare a letto, proprio come in una transazione commerciale, dare per avere, dove Ailes “donava” tempo, spazio e opportunità alle donne che proprio di questo avevano bisogno… se erano disposte a pagarne il prezzo.

In Bombshell lo script di Charles Randolph diventa sullo schermo dinamico e sferzante come un’inchiesta giornalistica, condotta da Jay Roach attraverso un turbinio di emozioni contrastanti, sguardi profondi e silenziosi, gambe svestite, giravolte da carillon, pudori e spudoratezze, affiorando poi come una liberazione per i cuori e per le menti, incapaci di sopportare oltre.

Roger Ailes definisce il bullismo niente altro che una persona di potere che attacca chi ha meno potere, un bullismo non dissimile da quello che il Presidente Trump ha riversato su Megyn Kelly, divenuta la megera Kelly passata al lato oscuro della Fox.

Nella tensione, nella paura, nell’angoscia provata dalle donne che venivano chiamate a rapporto al piano 2 dal bullo Ailes, sia per chi si è rifiutata sia per chi si è inginocchiata davanti al lupo – come il personaggio di finzione Kayla interpretato da Margot Robbie, generosamente nominata all’Oscar per l’interpretazione – si rivivono le umiliazioni quotidiane dell’intero genere femminile, rivendicate dalla Carlson che ha avuto il coraggio di attaccare un mondo, quello televisivo, che ha un solo compito, quello di piacere, chiedendo per una sola volta al suo pubblico non di essere ammirata, ma di essere creduta.